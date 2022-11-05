Российские кибератаки против Украины не оказали серьезного влияния, - CNN

"Зачем сжигать свои кибервозможности, если вы можете достичь тех же целей с помощью кинетических атак?", - заявил чиновник США.

Эффективное сочетание киберопераций и кинетических операций требует высокой степени интегрированного планирования и выполнения. Украинцы, вероятно, не раскрывают публично все влияние российских атак на их инфраструктуру и связь с российскими ракетными ударами. Как пишет издание, это может лишить Россию понимания эффективности их киберопераций и, в свою очередь, повлиять на военное планирование РФ.

Безусловно, ряд кибератак со стороны России коснулся разных отраслей промышленности Украины, и некоторые взломы коррелируют с военными целями России. Но высокоэффективных изломов, выводящих из строя энергетические или транспортные сети, в большинстве своем не было. Это резко контрастирует с 2015 и 2016 годами, когда после незаконной аннексии Крыма Россией именно российские военные хакеры, а не бомбы, погрузили во тьму более четверти миллиона украинцев.

На планирование киберопераций, направленных против промышленных предприятий, может уйти много месяцев, и после взрыва на Крымском мосту президент РФ Владимир Путин пытался дать большой, эффектный публичный ответ. Украина также заслуживает похвалы за свою улучшенную киберзащиту. В апреле Киев заявил, что предотвратил попытку взлома электроподстанций той же группой российских военных хакеров, которая вызвала отключение электроэнергии в Украине в 2015 и 2016 годах.

Украинские специалисты по кибербезопасности в течение нескольких месяцев вынуждены были избегать обстрелов, одновременно выполняя свою работу: защищая правительственные сети от российских шпионских агентств и криминальных хакеров.