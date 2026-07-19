Российские КАБы разрушили два этажа пятиэтажки в Запорожье, есть погибшие

Российские управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома. В соседней девятиэтажке повреждены окна и балконы. Имеются разрушения и в частном секторе.

Спасательная операция продолжается - под завалами все еще находятся люди.

фото: Последствия вражеского обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

"Под завалами по-прежнему остаются люди. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее их деблокировать", - говорится в сообщении.

Кроме жилых домов под удар попал терминал логистического оператора - там продолжается пожар.

По предварительным данным, погибли два человека, еще по меньшей мере десять получили ранения. На местах работают все экстренные службы, чтобы оказать помощь каждому, кому она нужна.