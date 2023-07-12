Российские хакеры "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО, - СМИ

По предварительной информации хакеры "слили" 29 файлов, в которых содержится информация об охране лидеров НАТО, различные слайды, презентации, протоколы, программное обеспечение и имена военнослужащих.

Среди слитых данных в частности указано, что во время подготовки саммита было проверено 30 учреждений и 346 "активов", расположенных на территории Литвы, из которых 23% попали в "зону риска", что было охарактеризовано как неприемлемый уровень угрозы.

В утечке документов утверждается, что безопасность обеспечивала снайперская группа Министерства внутренних дел Литвы, личные данные 17 сотрудников которой якобы содержатся в документах. Были слиты имена лиц, ответственных за обмен разведданными с разведывательными службами НАТО в Литве и за моделирование возможных угроз безопасности участников саммита.

Также публикуются якобы маршруты передвижения делегаций НАТО в Вильнюсе, в частности приводятся конкретные маршруты и улицы, по которым якобы передвигались колонны.

Пророссийские Telegram-каналы утверждают, что детали организации саммита НАТО стали известны уже после того, как данные были получены. Утверждается, что утечка данных якобы произошла в Украине, и, вероятно, это заявление сделано в пропагандистских целях.

Пресс-секретарь Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верникайте подтвердила в комментарии 15min хакерскую атаку. "Ситуация известна, и инцидент расследуется в сотрудничестве с соответствующими органами", - добавила она.

Результаты саммита НАТО

В течение двух дней с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Вчера страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о:

многолетней программе помощи Украине;

создание органа Совет Украина – НАТО;

отмена требования по выполнению ПДЧ.

Также сегодня лидеры стран "Большой семерки" согласовали новую декларацию по гарантиям безопасности для Украины. G7 обещает долгосрочно поддерживать нашу страну в области безопасности и экономической сферы.

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