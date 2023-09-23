Российские хакеры взломали сайт финского транспортного агенства третий раз за месяц

Свою третью атаку российские хакеры совершили утром. Специалисты агентства заметили ошибку "Отказ в обслуживании" и прекращение доступа к сайту.

Ошибку удалось устранить ближе к обеду, и сайт заработал. Ответственность за атаку на себя взяла хакерская группировка из России NoName 057(16).

Сбои в работе сайта транспортного агентства

Первый раз транспортное агентство российские хакеры атаковали 7 сентября 2023 года. Специалисты столкнулись с ошибкой "Отказ в обслуживании" и устранили её. Ответственность на себя взяла та же группировка NoName057(16)

Вторая атака произошла 18 сентября 2023 года. Пользователи указывали, что данная атака затронула меньше сайтов, чем в первый раз.

Атаки российских хакеров

Российские хакеры часто атакуют правительственные и коммерческие сайты, порталы, учреждения как в Украине, так и в других странах ЕС или НАТО.

За первое полугодие 2023 года, количество кибератак против украинских спецслужб возросло на 123%, по сравнению со второй половиной 2022 года. Российские хакеры, состоящие в ГРУ и ФСБ, атакуют Офис генерального прокурора Украины и ведомства, которые документируют военные преступления РФ против Украины.

В апреле 2023 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, заявил, что правительственные сайты не работают из-за кибератаки. Возможно, причастны российские хакеры. Но ни одна атака не изменит отношения к Украине, заявил тогда Трюдо.