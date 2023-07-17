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Российские хакеры осуществили DDoS-атаку на парламент Болгарии из-за помощи Украине

Фото: хакеры из РФ атаковали парламент Болгарии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская хакерская группа NoName057(16) заблокировала работу сайта парламента Болгарии из-за помощи Софии Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободная Европа".

Депутат от партии "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев написал в Facebook, что причиной хакерской атаки стало намерение Болгарии помочь Украине с бронемашинами.

"Болгария подготовила для Украины сверток со 100 единицами бронетехники. Поэтому сайт Народного собрания Болгарии получил от нас несколько сотен тысяч DDoS-ракет", - написали хакеры в своем Telegram.

Министр электронного управления Болгарии Александр Йоловский заявил, что эта атака в очередной раз поднимает вопросы кибербезопасности государственных учреждений. С начала года было зафиксировано около 80 подобных атак.

Помощь Украине от Болгарии

6 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию. Там была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

А уже 14 июля объявили о первом военном пакете от Болгарии для Украины, о котором было объявлено официально. В него войдет 100 бронированных машин. Также болгарское правительство решило присоединиться к совместной закупке боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства.

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