Российские хакеры атаковали правительственные учреждения Польши

В ведомстве уточнили, что вредоносное программное обеспечение было нацелено на польские правительственные учреждения. Оно было распространено на этой неделе группой APT28. В Польше уточнили, что эта группировка связана с российскими спецслужбами.

"Технические показатели и сходство с прошлыми атаками позволили идентифицировать группу APT28. Эта группа связана с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в институте.

Издание отметило, что ранее ряд членов НАТО уже обвиняли Россию в совершении кибератак. А МИД Польши сказал, что страна ранее уже подвергалась подобным атакам.