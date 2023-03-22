Российские хакеры атаковали правительственные сайты Италии

Сегодня, 22 марта, российские хакеры совершили кибератаку на правительственные сайты Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .
Напомним, с начала марта украинские военные проходят обучение в Италии по изучению работы зенитного ракетного комплекса Samp-T.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.