Российские хакеры атаковали Shell, Philips и еще десятки компаний

Заявления компаний

В Philips подтвердили попытку кибератаки. Компания заявила, что обнаружила и локализовала попытку компрометации отдельного корпоративного сервера, связанного с внутренними данными. По ее словам, среда клиентов не пострадала.

Shell также сообщила о возможном киберинциденте. Представитель компании заявил, что специалисты по кибербезопасности и привлеченные эксперты расследуют ситуацию.

В Fiserv заявили, что знают о претензиях хакеров, однако пока не выявили признаков компрометации данных клиентов, банковской и платежной информации или персональных данных. Также, по данным компании, ее операционная среда не пострадала.

GE пока не прокомментировала ситуацию.

Reuters не смог независимо подтвердить заявления Cl0p относительно того, какие именно данные могли быть похищены и в каком объеме. Сами хакеры тоже не ответили на запрос агентства.

Как действовали хакеры

По данным Reuters, Cl0p могла использовать уязвимости в программном обеспечении PTC Windchill и FlexPLM, применяемом в процессах проектирования и производства.

Отраслевая группа Ransom-ISAC еще 22 июля предупреждала об эксплуатации этих уязвимостей. Компания PTC также публиковала сообщения по безопасности и призвала клиентов установить соответствующие обновления.

Специалист по анализу киберугроз Брендон Парсонс, являющийся автором предупреждения Ransom-ISAC, рассказал, что некоторые компании начали получать сообщения от Cl0p 19 или 20 июля.

По его словам, группа сосредотачивается не на конкретных компаниях, а на уязвимостях в популярном программном обеспечении. Парсонс назвал Cl0p "профессиональными вымогателями данных".

Хакеры Cl0p

Cl0p (также Cl0P) – русскоязычная киберпреступная группировка, специализирующаяся на краже данных и вымогательстве. Канадский центр кибербезопасности оценивает его как финансово мотивированную группу, вероятно, базирующуюся в одной из стран СНГ; группировку связывают с кластером TA505/FIN11.

Cl0p неоднократно проводила масштабные атаки из-за уязвимости популярного корпоративного программного обеспечения, в частности MOVEit. Западные специалисты по кибербезопасности связывают деятельность группы с русскоязычной киберпреступной средой.