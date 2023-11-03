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Российские хакеры атаковали налоговую службу и банк Финляндии

Финляндия, Пятница 03 ноября 2023 02:08
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Российские хакеры атаковали налоговую службу и банк Финляндии Фото: хакеры из РФ совершили кибератаку на налоговую службу и банк Финляндии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Банк и налоговая служба Финляндии столкнулись с Dos-атаками в четверг, 2 ноября. Российская хакерская группировка взяла на себя ответственность за кибератаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Утверждается, что в качестве меры пресечения обе организации заблокировали доступ к своим веб-страницам из-за границы, в Финляндии сайты доступны в обычном режиме. Банк заявляет, что снимет ограничения, когда ситуация нормализуется.

Российская хакерская группировка NoName 057(16) заявила, что они стоят за этими атаками. В списке объектов кибератак они также упоминают о транспортном агентстве Väylävirasto.

Атаки российских хакеров на европейские учреждения

30 октября стало известно, что хакерская группа Clop из РФ получила доступ к адресам электронной почты около 632 тысяч федеральных служащих США в Министерствах обороны и юстиции.

После заявления болгарского правительства о предоставлении Украине помощи в виде 100 единиц бронетехники, российские хакеры из группы Noname057(16) заблокировали работу сайта парламента Болгарии.

Также Агентство кибербезопасности Италии в августе обнаружило хакерские атаки на веб-сайты не менее пяти банков. Их совершила российская хакерская группа NoName057(16).

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