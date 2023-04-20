RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские хакеры атаковали крупнейшую аутсорсинговую компанию Британии

Фото: Хакер (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские хакеры Black Basta атаковали одну из самых крупных аутсорсинговых компаний Британии Capita Plc.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британской компании, которое приводит Bloomberg.

"В настоящее время есть некоторые свидетельства об ограниченной краже данных с небольшой части нарушенных серверов, которые могут включать данные клиентов, поставщиков или коллег", - сказала компания.

Атака началась примерно 22 марта и была прервана компанией 31 марта. Capita является важным поставщиком Национальной службы здравоохранения, а также помогает обеспечить соблюдение лицензионного собрания BBC. Атака заблокировала внутренние программы Microsoft Office 365 и нарушила работу некоторых клиентов.

Позднее в апреле российская хакерская преступная группа, известная как Black Basta, взяла на себя ответственность за взлом систем Capita. На своем сайте Black Basta разместила копии паспортов, адресов и реквизитов банковского счета, которые, по ее словам, были украдены с компьютеров Capita.

Напомним, что Британия предупреждает о кибератаках на критически важные организации национальной инфраструктуры. Угроза происходит со стороны стран, поддерживающих агрессию РФ против Украины.

Ранее мы писали, что в ЕС объявили о плане на 1,2 миллиарда долларов для противодействия угрозам кибербезопасности. Примером тому стала агрессия РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияКибератака