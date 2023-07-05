Российские хакеры атаковали крупнейший порт Японии, парализовали его работу

Группа хакеров LockBit 3.0 требуют выкуп в обмен на восстановление системы.

Отмечается, что порт в центральной японской префектуре Айти до сих пор не может загружать и разгружать контейнеры с трейлеров. Администрация порта намерена попытаться возобновить работу в четверг утром.

Сбой в работе произошел около 06:30 во вторник. Тогда же сотрудник порта не смог запустить компьютер поскольку его система уже была заражена программой-вымогателем.

Порт, со своей стороны, является центром экспорта и импорта Toyota. Автопроизводитель заявил, что не может загружать или разгружать автозапчасти из-за сбоя. В то же время компании добавили, что пока не было никаких перебоев в производстве, а логистика новых автомобилей остается незатронутой, поскольку управляется с помощью другой компьютерной системы.

Российские хакеры

Согласно данным поисковика Google, количество российских кибератак в странах НАТО, с начала полномасштабной войны России против Украины, увеличилось вчетверо.

В частности, в мае россияне осуществили серию скоординированных кибератак, направленных на то, чтобы поставить под угрозу вступление Швеции в НАТО.