Российские хакеры атаковали государственные сайты Словении

По данным словенского центра реагирования по вопросам кибербезопасности, государственные сайты подверглись DDoS-атаке. Его уже удалось остановить.

Также заявляется, что хакеры не смогли получить доступ к системе. В Словене заявляют, что это был "не классический киберинцидент и не было несанкционированного доступа к системе".

Национальный центр реагирования по кибербезопасности SI-CERT подтвердил, что кибератаки удалось остановить, но в учреждении не комментируют, кто стоит за увеличением трафика на киберинфраструктуре Словении.

Кибератаки на Украине

Напомним, недавно была зафиксирована серия кибератак со стороны хакеров, во время которых злоумышленники рассылали в мессенджере Signal украинским военнослужащим сообщения с вредоносным программным обеспечением на тему рекрутинга в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ и Армию обороны Израиля.

Ранее VEON, материнская компания одного из двух крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" заявила, что массированная кибератака 12 декабря 2023 будет стоить ей примерно 3,6 млрд гривен (около 95 млн долларов).

В январе правоохранители в Украине зафиксировали фишинговые рассылки электронных писем якобы от имени СБУ. Таким образом, россияне могут пытаться шпионить.

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