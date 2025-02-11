Российские дроны стали главной причиной гибели мирных украинцев, - ООН

Беспилотники ближнего действия стали наиболее распространенной причиной гибели мирных жителей в Украине в январе 2025 года. Больше всего страдают жители Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую миссию ООН.
Миссия ООН сообщила, что в январе 2025 года по меньшей мере 139 мирных жителей погибли и 738 получили ранения. При этом 38 смертей (27%) и 223 ранений (30%) стали результатом атак с использованием беспилотников малой дальности, сбрасывающих взрывчатку на мирных жителей, часто находящихся в своих автомобилях или в общественном транспорте.
"Беспилотники ближнего радиуса действия теперь представляют одну из самых смертоносных угроз для мирных жителей в прифронтовых районах", - сказала глава миссии Даниэль Белль.
Как отмечают в ООН, дроны, используемые в большинстве атак на близком расстоянии, вероятно, были так называемыми дронами с видом от первого лица (FPV). Эти дроны оснащены камерами, которые предоставляют операторам на земле прямой обзор в реальном времени пересекаемых территорий и потенциальных целей.
"В принципе, это позволяет оператору с большей степенью уверенности оценить, является ли потенциальная цель военным объектом или гражданским лицом или объектом", - говорится в сообщении.
Большинство жертв среди гражданского населения от беспилотников ближнего радиуса действия произошло в контролируемых правительством районах Херсонской области, особенно вдоль реки Днепр. В январе эти беспилотники стали причиной 70 процентов всех жертв среди гражданского населения в регионе.
Например, днем 6 января, когда люди возвращались с работы домой, беспилотник ближнего радиуса действия сбросил взрывчатку на рейсовый общественный автобус в Херсоне, убив мужчину и женщину и ранив еще восемь гражданских лиц (шесть женщин и двое мужчин).
Миссия также зафиксировала рост числа жертв среди гражданского населения в результате применения беспилотников ближнего радиуса действия в других прифронтовых районах, в том числе в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Донецкой и Запорожской областях.
По данным ООН, в ходе войны погибло около 12 500 мирных жителей, в том числе 650 детей. Организация неоднократно заявляла, что ее подсчеты занижены, поскольку в них включены только те случаи смерти, которые удалось подтвердить ее группам.
Напомним, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что линию фронта необходимо отодвинуть от Херсона минимум на 20 километров, чтобы остановить российский дроновый террор.