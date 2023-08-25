Российские добровольцы - "вагнеровцам": переходите на сторону Украины, а затем марш на Москву

Российские добровольцы в обращении заявили, что Пригожин и командиры ЧВК были убиты "по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ". По их словам, у боевиков есть выбор: перейти на службу в Минобороны РФ или перейти на сторону Украины.

"Если вы не совершали военных преступлений на территории Украины, то мы предлагаем вам вступить в наши ряды и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку т.н. "СВО", а потом снова отправиться маршем на Москву, но на это раз не останавливаться в 200 км от МКАДа, а дойти до конца", - заявили в РДК.

Добровольцы заверили, что в случае добровольного перехода на сторону Украины ВСУ и Минобороны гарантируют безопасность и достойные условия.

Что этому предшествовало

Как известно, 23 августа в Тверской области РФ упал самолет. Позже Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин и командиры его ЧВК. В России пока официально не подтвердили его смерть.

Западные и российские СМИ предполагают, что самолет могли подорвать или сбить системами ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом.

Спутниковые снимки подтверждают, что с начала августа лагерь "вагнеровцев" в Беларуси начали демонтироваться. Украинские пограничники заявили, что боевики еще до событий в России начали постепенно выезжать из Беларуси.

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