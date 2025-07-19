Российские добровольцы прорвались на 30 км в тыл оккупантов: уничтожены "ахматовцы"

Что известно о Легионе "Свобода России"

Легион "Свобода России" - это добровольческое формирование в составе Вооруженных сил Украины, созданное из россиян, выступающих против путинского режима. Его основали в марте 2022 года. Подразделение участвует в боевых действиях на украинской стороне, в частности в Донецкой, Сумской и Запорожской областях.

Кроме этого, бойцы легиона проводили рейды на территорию самой России, в частности в Белгородской области. Украинская разведка подтверждает, что эти действия наносят противнику потери, ослабляют его логистику и вызывают дестабилизацию приграничных регионов РФ.

Российские власти признали легион террористической организацией. Перед тем, как присоединиться в ряды ВСУ, все участники проходят тщательную проверку.

Цель легиона - не только помочь Украине одолеть агрессора, но и бороться за демократическое будущее самой России без диктатуры и репрессий.

В Запорожской области российские добровольцы из Легиона "Свобода России" серьезно повредили одну из ключевых дорог, по которой войска РФ перебрасывали технику и боеприпасы.

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