Российские добровольцы прорвались на 30 км в тыл оккупантов: уничтожены "ахматовцы"

Добровольцы РФ провели рейд в тылу врага. В результате уничтожены бойцы "Ахмат".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Российские добровольцы из Легиона "Свобода России" осуществили глубокую диверсионную операцию на временно оккупированной территории Украины.
По словам участников, группа продвинулась более чем на 30 километров в тыл врага.
Целью операции была деморализация противника и уничтожение представителей подразделения "Ахмат", которое формируется из выходцев из Чечни и воюет на стороне РФ.
В результате точечного подрыва автомобиля трое боевиков были ликвидированы. Кроме того, легионеры собрали разведданные о логистике, технике и командных пунктах армии РФ.
Сейчас группа успешно вернулась на безопасную территорию. В Легионе заявили, что операцию считают полностью успешной.
Легион "Свобода России" - это добровольческое формирование в составе Вооруженных сил Украины, созданное из россиян, выступающих против путинского режима. Его основали в марте 2022 года. Подразделение участвует в боевых действиях на украинской стороне, в частности в Донецкой, Сумской и Запорожской областях.
Кроме этого, бойцы легиона проводили рейды на территорию самой России, в частности в Белгородской области. Украинская разведка подтверждает, что эти действия наносят противнику потери, ослабляют его логистику и вызывают дестабилизацию приграничных регионов РФ.
Российские власти признали легион террористической организацией. Перед тем, как присоединиться в ряды ВСУ, все участники проходят тщательную проверку.
Цель легиона - не только помочь Украине одолеть агрессора, но и бороться за демократическое будущее самой России без диктатуры и репрессий.
В Запорожской области российские добровольцы из Легиона "Свобода России" серьезно повредили одну из ключевых дорог, по которой войска РФ перебрасывали технику и боеприпасы.
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