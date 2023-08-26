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Бойцы легиона "Свобода России" с помощью дрона уничтожили захватчиков (видео)

Украина, Суббота 26 августа 2023 16:40
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Бойцы легиона "Свобода России" с помощью дрона уничтожили захватчиков (видео) Фото: российские добровольцы с помощью дрона уничтожили захватчиков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы легиона "Свобода России" ликвидировали российских оккупантов с помощью дронов. Военные показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на легион в Telegram.

Российские добровольцы показали уничтожение группы противника операторами второго взвода ударной роты легиона. Бойцы сбросили с беспилотника боеприпасы.

"Боеприпас на базе ВОГ-17М при взрыве создает зону поражения осколками радиусом до 7 м. В результате противник понес потери в живой силе. По визуальному наблюдению и по перехватам у противника санитарные потери 1 оккупант и 2 безвозвратные (1-300 и 2-200).", - говорится в сообщении.

Утраты армии РФ

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне против Украины десятки тысяч единиц техники и более 260 тысяч военных. ВСУ за минувшие сутки уничтожили еще 640 оккупантов.

При этом российское Министерство обороны не раскрывает потери своих войск на войне. Также неизвестны потери вражеских военных формирований, например, ЧВК "Вагнер".

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