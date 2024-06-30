Российские атаки уничтожили половину генерации электроэнергии в Украине, - Меморандум с МВФ

"Недавние крупномасштабные атаки на нашу энергетическую инфраструктуру и производство электроэнергии уничтожили около половины наших генерирующих мощностей, особенно тепловых и гидроэлектростанций, а весной ущерб превысил 1 млрд долларов", - говорится в документе.

Как отмечается в Меморандуме, украинские власти работают оперативно, чтобы устранить ущерб и обеспечить достаточное электроснабжение домохозяйств и предприятий по всей стране.

"Мы также будем стремиться сделать нашу энергетическую систему более устойчивой к будущим атакам, в том числе за счет децентрализованного производства энергии в благоприятной рыночной и нормативной среде. Пострадавшие компании будут в основном полагаться на свой оборотный капитал для проведения ремонта, и мы благодарны донорам за поддержку, в том числе оборудованием", - говорится в Меморандуме.

Вместе с тем, Украине" может потребоваться дополнительная финансовая помощь со стороны доноров для поддержки программ поддержки децентрализованного производства электроэнергии".

Данные МВФ

МВФ в свою очередь отмечает, что масштабные атаки на украинский энергетический сектор в конце марта - в мае серьезно повредили или уничтожили около половины генерирующих мощностей (более 9 ГВт). Несколько тепловых (ТЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС) в Киевской, Харьковской и Запорожской областях были полностью разрушены, другие ТЭС и ГЭС повреждены в разной степени. В целом объем разрушенной мощности оценивается в более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС.

По оценкам МВФ, первоначально производство электроэнергии пострадало не так сильно: за апрель оно упало примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку в этот период система обычно работает ниже полной мощности, спрос оставался сезонно низким, а выработка атомной энергии (более 50% от общего объема) осталась неизменной.

Однако сразу после терактов в Кривом Роге, центре металлургической промышленности, были введены ежедневные почасовые ограничения на промышленное потребление энергии, что помогло сгладить возможные пиковые дефициты потребления и на начальном этапе последствия для домохозяйств. Дефицит энергии оставался в основном географически локализованным, но впоследствии отключения электроэнергии распространились по всей стране, отмечает МВФ.

"По оценкам властей, общий ущерб энергетической системе в результате весенних атак составит более 1 миллиарда долларов, и, вероятно, они будут покрыты пострадавшими компаниями (ДТЭК, крупнейший частный производитель, и госпредприятия) за счет оборотного капитала и потенциальной донорской поддержки (например, оборудование)", - говорится в Меморандуме.