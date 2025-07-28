Российские акции обвалились после заявления Трампа о сокращении дедлайна для Путина

Отмечается, что индекс Московской биржи, отражающий котировки акций крупнейших российских компаний, снизился с 2 777,3 до 2 727,2 пункта после заявления Трампа.

За один час (с 14:55 до 16:08 по местному времени) индекс потерял 1,8%, или 1,4 млрд долларов по капитализации.

К 16:31 акции Сбербанка снизились на 1,22%, "Газпрома" - на 2,77%, "Лукойла" - на 1,11%, а "Совкомфлота" - на 2,24%.

Также убытки почувствовали следующие компании: почти 3% потерял в цене "Мечел", 3,2% - "Новатэк", на 4% "подешевел" "Аэрофлот".

Кроме того, значительно ослаб рубль: юань подорожал почти на 2%, до 11,27 рубля, а курс доллара на Форексе вырос на 2,1%, до 81,05 рубля.