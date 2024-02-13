Российское вторжение в Украину вынудило НАТО увеличить расходы на оборону, - доклад

"Российская агрессия побудила европейские страны увеличить расходы на оборону и укрепила НАТО, а Финляндия увеличила боевую мощь", - заявили в IISS.

Как отмечается в докладе, темпы расходования боеприпасов в войне между Россией и Украиной также вызвали на Западе понимание, что производственные мощности атрофировались, а страны пытаются исправить недостатки, возникшие в результате многолетнего недостаточного инвестирования.

По мнению Фенеллы МакГерти, старшего научного сотрудника по оборонной экономике в IISS, США и европейские страны сменили страны Ближнего Востока и Азии в качестве ключевого драйвера роста глобальных военных расходов. По ее словам, война в Украине продолжит оставаться основным драйвером оборонных бюджетов во всем мире, отмечает Bloomberg.

Приоритеты распределения оборонных бюджетов также изменились. По словам МакГерти, если в 2014 году члены НАТО тратили в среднем 15% своего оборонного бюджета на закупки и разработки, то в 2023 году они будут выделять более 30%. По ее словам, такие страны, как Польша, Финляндия и Венгрия, потратили половину своего бюджета на оборудование.

Тем временем, по данным IISS, американские военные находятся в режиме переосмысления, извлекая уроки из российской войны против Украины. Армия США инициировала разработку новой артиллерийской стратегии с акцентом на прицельный огонь на большие расстояния и пересмотрела свой подход к набору кадров. Вторжение России в Украину также побудило ВВС США увеличить количество ключевых видов оружия после наблюдения высоких показателей использования в войне.

Напомним, по данным Международного института стратегических исследований, Россия потеряла более 3000 танков во время вторжения в Украину, что эквивалентно всему ее довоенному действующему арсеналу.

Однако Москва потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять танки из запасов, даже если они будут соответствовать более низким техническим стандартам.