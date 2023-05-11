Российское вторжение в Украину вызвало рекордный в истории поток переселенцев, - исследование

По данным центра, война в Украине спровоцировала перемещение 16,9 млн человек - "самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный для любой страны".

IDMC сообщил, что почти три четверти перемещенных лиц в мире проживают в 10 странах, включая Сирию, Афганистан, Демократическую Республику Конго, Украину и Судан, из-за конфликтов, вызвавших значительное перемещение в 2022 году.

"Конфликты и насилие вызвали 28,3 млн внутренних перемещений по всему миру, что в три раза превышает среднегодовой показатель за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.

Основная масса перемещенных лиц в прошлом году - 32,6 млн человек - была вызвана стихийными бедствиями, в том числе наводнениями, засухами и оползнями.

"В прошлом году конфликты и стихийные бедствия усугубили ранее существовавшую уязвимость и неравенство людей, вызвав перемещение в невиданных прежде масштабах", - сказал Ян Эгеланд, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев, который создал IDMC в 1998 году.

Война в Украине также спровоцировала глобальный кризис продовольственной безопасности, который сильнее всего ударил по внутренне перемещенным лицам. "Этот идеальный шторм подорвал многолетний прогресс, достигнутый в борьбе с голодом и недоеданием во всем мире", - отметили в IDMC.