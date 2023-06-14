Российское вторжение в Украину и высокие цены ускорят отказ от нефти, - МЭА

"Вторжение России в Украину спровоцировало скачок цен на нефть и выдвинуло на первый план проблемы безопасности поставок, что помогло ускорить внедрение экологически чистых энергетических технологий", - говорится в сообщении МЭА.

Поданным агентства, потребление в 2024 году будет расти в два раза быстрее, чем в предыдущие два года, а окончательный пик спроса наступит в этом десятилетии, поскольку электромобили приведут к снижению использования бензина автомобилям. Поскольку производственные мощности продолжают расти, рынки останутся "адекватно обеспеченными" до 2028 года.

"В ближайшие годы рост мирового спроса на нефть замедлится почти до полной остановки. Переход к экономике чистой энергии набирает обороты, и пик мирового спроса на нефть ожидается до конца этого десятилетия", - говорится в сообщении агентства, консультирующего крупнейшие экономики.

Сокращение спроса

Страны-потребители в течение многих лет отказывались от ископаемого топлива, чтобы ограничить выбросы парниковых газов и предотвратить катастрофические изменения климата. Эти амбиции укрепились, когда цены на нефть и газ взлетели после того, как Россия напала на Украину в начале 2022 года.

Краткосрочные и долгосрочные перспективы сильно различаются. Агентство заявило, что мировые рынки нефти могут "значительно" сократиться в течение следующих нескольких месяцев, поскольку потребление топлива в Китае восстанавливается после пандемии, а производители ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией сокращают добычу. Нефть сегодня торгуется около 75 долларов за баррель.

Следующий год также выглядит напряженным, особенно во второй половине, поскольку запасы нефти будут сокращаться, даже если рост мирового спроса упадет до 860 тысяч баррелей в день по сравнению с 2,4 млн баррелей в день в этом году, или около 2%.

Однако в последующие годы мир станет менее зависимым от углеводородов. Согласно отчету МЭА, мировой рост потребления топлива сократится до 400 тысяч баррелей в день в 2028 году. К этому моменту мировой спрос достигнет 105,7 млн баррелей в сутки.

МЭА прогнозирует, что использование бензина - второго по величине нефтепродукта - снизится с 2023 года, а нефти в качестве транспортного топлива - полностью через три года, при этом остающийся рост бензина в основном ограничивается нефтехимией и авиационным топливом. Потребность в горючем ископаемо топливе достигнет абсолютного пика в 81,6 млн баррелей в день в 2028 году.

Прогнозы МЭА

Как отмечает Bloomberg, агентство уже сообщало о приближении "пикового спроса" в этом десятилетии в отчетах за последние несколько лет, хотя в последнее время перспективы были омрачены COVID-19 и вторжением России в Украину. Согласно долгосрочному прогнозу, опубликованному МЭА в 2022 году, спрос на нефть выйдет на плато в 2030-х годах.

Анализ МЭА показывает, что энергетический переход набирает обороты, поскольку нападение России - члена ОПЕК+ - на Украину вызывает тревогу у потребителей по поводу их зависимости от импорта нефти. Согласно отчету, до 2030 года запланировано более 2 трлн долларов инвестиций в чистую энергетику.