Российские власти предприняли экстренные меры из-за обвала рубля

Центробанк повысил ставки с 8,5% до 12%, что стало вторым повышением подряд и самым резким после вторжения России в Украину почти 18 месяцев назад. Рубль в этом году входит в тройку худших в развивающихся странах с потерей более 22% по отношению к доллару.

После решения о повышении ключевой ставки ЦБ рубль укрепился по отношению к доллару до 95,5 рублей. Однако затем рубль растерял весь утренний рост и перешел к снижению: до 99 рублей за доллар.

Глава центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно прибегала к повышению ставки в прошлом в ответ на обвалы рубля. Сейчас это решение принято после того, как советник Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что в девальвации виновна "мягкая" политика центрального банка.

Орешкин отчитал центральный банк, обвинив его в том, что он позволил более быстрому росту кредитования наводнить экономику деньгами, и призвал к "сильному рублю", чтобы помочь России приспособиться.

Обвал рубля выглядит угрозой социальной стабильности, из-за которой Россия выглядит уязвимой в то время, когда война против Украины продолжается, а международные санкции ударили по торговле.

Хотя Орешкин заявил, что у Банка России "есть все необходимые инструменты для нормализации ситуации в ближайшем будущем", его возможности ограничены, кроме сохранения высоких ставок и ужесточения контроля за движением капитала.

Поскольку большая часть резервов центрального банка уже заморожена санкциями, политики не захотят вмешиваться в валютный рынок с прямыми интервенциями, если рубль снова окажется под давлением.

Обвал рубля

Российский рубль 14 августа пробил психологически важный уровень 100 за доллар впервые с марта прошлого года.

Российская валюта упала в цене почти вдвое по сравнению с прошлогодним пиком на фоне увеличения государственных расходов, падения доходов от энергетики и стремления россиян размещать средства на зарубежных счетах.

Негативная тенденция не изменилась даже после того, как российская нефть марки Urals в прошлом месяце превысила ценовой предел, установленный странами "Большой семерки".