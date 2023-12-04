RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские власти подтвердили ликвидацию в Украине генерала Завадского

Фото: Генерал Завадский ликвидирован в Украине (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

Генерал-майор Владимир Завадский, заместитель командующего 14-м армейским корпусом России, действительно ликвидирован в Украине.

Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Гусев заявил, что Завадский погиб "на боевом посту в зоне специальной военной операции".

"Специальная военная операция" - это термин, который российские власти принуждают использовать своих граждан под угрозой тюремного заключения.

Новостное издание iStories, занимающееся расследованиями, сообщило, что Завадский стал седьмым генерал-майором, смерть которого была подтверждена Россией, и 12-м генералом, о смерти которого сообщалось с начала войны.

Смерти высокопоставленных российских офицеров, которые военные аналитики в некоторых случаях объясняют успехом Украины в перехвате сообщений, стали более редкими по мере продолжения войны.

Завадский был офицером, получившим множество наград, и бывшим командиром танка, сказал Гусев, добавив, что его смерть стала тяжелой утратой, вызвавшей "пронзительную боль".

Ликвидация Завадского

О смерти Завадского стало известно в конце ноября. Российские пропагандисты сообщили, что генерал подорвался на мине 28 ноября. Где именно это произошло прокремлевские СМИ не сообщали. На момент ликвидации Завадский был заместителем 14-го Армейского корпуса ВС РФ.

По данным разведывательного OSINT-сообщества Inform Napalm, командующий Таманской дивизией генерал-майор Владимир Завадский якобы был ранен и эвакуировался из Изюма во время успешного наступления украинских войск в Харьковской области в 2022 году.

Напомним, в июле 2023 года в районе временно оккупированного Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

В июне 2022 года управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило гибель в бою под Попасной российского генерал-майора Романа Кутузова.

Читайте РБК-Украина в Google News