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В Украине ликвидировали еще одного российского генерала

Украина, Среда 29 ноября 2023 13:14
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В Украине ликвидировали еще одного российского генерала Фото: в Украине ликвидировали российского генерала Владимира Завадского (informnapalm.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине ликвидирован еще один российский генерал. Им оказался генерал-майор Владимир Завадский, бывший заместителем 14-го Армейского корпуса ВС РФ.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: росСМИ, "Новости Донбасса", разведывательное OSINT-сообщество Inform Napalm.

Как пишут российские пропагандисты, генерал подорвался на мине 28 ноября, около 14.30. При этом, где именно это произошло прокремлевские СМИ не сообщают. На момент ликвидации Завадский был заместителем 14-го Армейского корпуса ВС РФ.

Как пишут "Новости Донбасса", смерть Завадского на своей странице во "ВКонтакте" подтвердила российская Межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего военного командного училища им. Верховного Совета РСФСР "Кремль". Завадский был выпускником этого военного училища.

Что известно о генерале Завадском

По данным разведывательного OSINT-сообщества Inform Napalm, командующий Таманской дивизией генерал-майор Владимир Завадский якобы был ранен и эвакуировался из Изюма во время успешного наступления украинских войск в Харьковской области в 2022 году.

У него есть жена и два сына, старший из которых учится в Тверском суворовском военном училище. В свое время портрет молодого Завадского Россия использовала для рекламы военной службы по контракту.

В Украине ликвидировали еще одного российского генералаПортрет молодого Завадского Россия использовала для рекламы военной службы по контракту (informnapalm.org)

Ликвидация российских генералов в Украине

Ранее ГУР Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.

Кроме того, в июле 2023 года в районе временно оккупированного Бердянска был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

Также в июне 2022 года управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило гибель в бою под Попасной российского генерал-майора Романа Кутузова.

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