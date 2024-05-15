Российская военная разведка организовывала антивоенные митинги в Германии, - Bloomberg
Российская военная разведка работала над использованием антивоенных демонстраций в Германии в рамках более широкой операции, направленной на влияние на общественное мнение в стране и с целью подорвать поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Одной из организаций, на которую направлено подразделение психологических операций 54777 российского ГРУ, является организация "Альтернатива для будущего детей" (AKiZ) и ее фотопроект "Дети войны", сообщили официальные лица на условиях анонимности.
Фотовыставка открылась в Кельне в июне 2022 года, через несколько месяцев после начала вторжения России в Украину, и на сайте заявлено, что ее цель - привлечь внимание к страданиям детей в зонах боевых действий. Организаторы заявили, что они объездили такие города, как Гамбург, Берлин и Франкфурт, а также был показан во Франции, Испании, Италии и Бельгии.
AKiZ использует эту платформу, по словам европейских чиновников, для кампании против НАТО и призыва к прекращению поставок оружия в Украину. Он организовал или принял участие в протестах и митингах за мир в нескольких городах Германии, включая Берлин и Рамштайн, где находится штаб-квартира воздушного командования НАТО.
Влияние на страны НАТО
В связи с приближающимися в июне выборами в Европейский парламент официальные лица по всему континенту предупреждают о растущей угрозе со стороны российской дезинформации и операций по оказанию влияния, стремящихся посеять недоверие к усилиям по поддержке обороны Украины. Германия является главной мишенью, поскольку является крупнейшим военным и финансовым спонсором Киева в Европейском Союзе.
ЕС стремился отреагировать, разоблачая угрозы, преследуя и наказывая виновных, а также отсеивая российские деньги из политики и активизма.
В последнее время Москва добавила в свой арсенал информационных операций, кибератак и хакерских атак на страны по всей Европе более агрессивные методы, включая диверсии и насильственное запугивание. Это совпадает с возобновлением кампании российских военных по наступлению в северо-восточной Харьковской области Украины, поскольку десятки миллиардов долларов новой американской и европейской помощи начинают поступать в Киев после нескольких месяцев задержки.
"Борьба за мир" от КГБ
Кремль имеет долгую историю попыток использовать европейские движения за мир. Во время холодной войны Советский Союз регулярно подчеркивал кампании, призывающие к ядерному разоружению в Европе и выводу американского атомного оружия, одновременно заявляя о своей приверженности миру, даже несмотря на то, что Москва развернула свои собственные ракетные системы, нацеленные на НАТО.
Вместе с Францией Германия недавно выявила сети влияния, нацеленные на эти две страны. Viginum, французская организация по надзору за иностранной дезинформацией, объявила в феврале, что обнаружила подготовку к крупной кампании дезинформации в нескольких европейских странах.
В прошлом месяце Бельгия возбудила уголовное дело по факту возможного вмешательства России в выборы. Правительство Чехии заявило, что раскрыло российскую сеть, пытающуюся влиять на политику, включая выплаты европейским политикам.
Москва также продолжала кампании по оказанию влияния на симпатизирующих журналистам и политикам на протяжении всей войны против Украины, в том числе путем организации пресс-поездок и миссий по мониторингу на территориях, оккупированных российскими войсками. Согласно ряду документов, в организации этих визитов часто участвуют службы безопасности.
Напомним, по данным опрос Индекса восприятия демократии 2024 года, около трети (34%) жителей 52 стран мира считают, что США, ЕС и НАТО сделали слишком мало, чтобы помочь Украине во время российского вторжения.
При этом "усталость от помощи" особенно распространена в Германии, где сейчас 40% респондентов говорят, что для помощи Украине было сделано "слишком много". Это самый высокий показатель среди всех опрошенных стран.