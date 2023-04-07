Российская валюта дешевеет: курс евро поднялся до 90 рублей благодаря санкциям

Как отмечает издание "Коммерсантъ", рубль слабеет на фоне негативной внешнеэкономической конъюнктуры с увеличением импортных операций, ожидания оттока капитала, в том числе из-за западных компаний.

В ближайшее время эксперты ожидают продолжения роста курса доллара до значений 83-84 рублей.

Напомним, 6 апреля курс доллара к российскому рублю на Московской бирже поднялся выше 80 рублей впервые с 18 апреля прошлого года. Перед этим Минфин РФ сообщил о падении нефтегазовых доходов российского бюджета за январь-март на 45%.

Российский валютный рынок функционирует в условиях административных ограничений с начала войны против Украины в феврале прошлого года. Рубль утратил конвертируемость из-за введенных запретов на движение капитала.