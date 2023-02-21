ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская стратегия обесточивания Украины не достигла успеха благодаря энергетикам и ПВО, - The New Yorker

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 17:59
Российская стратегия обесточивания Украины не достигла успеха благодаря энергетикам и ПВО, - The New Yorker Фото: российская стратегия обесточивания Украины не достигла успеха благодаря энергетикам и ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российская стратегия погружения Украины во мрак и холод если не провалилась, то, безусловно, тоже не добилась успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The New Yorker.

"Общественное мнение не изменилось в результате отключений - опросы последних месяцев показали, что более 80% респондентов в Украине хотят продолжать борьбу, столько же, сколько было до начала атак на энергосеть. Со временем противовоздушная оборона Украины улучшилась, а техника стала быстрее ремонтировать электросеть. иногда российские запасы ракет большой дальности сократились, что привело к менее частым атакам", - пишет издание.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, российские террористы изменили тактику атак на энергосистему, однако благодаря профессионализму энергетиков и военных это не помогло им достичь своих целей.

"Они изменили стратегию. С осени прошлого года российские военные начали атаковать угольные электростанции, подстанции и трансформаторы по всей Украине. Российские официальные лица полагались на то, что, лишив украинцев электроэнергии - и, как следствие, тепла и воды - зимой, они подорвут решительность страны, но это им не удалось", - сказал Сахарук.

Отметим, что министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что энергосистема работает стабильно с резервом, но в некоторых областях есть повреждения из-за непогоды.

При этом в Киевской области ввели аварийные отключения в связи с непогодой. Без электроэнергии остаются 7 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Вторжение России в Украину
NEWS
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку