Российская пропаганда "инфицировала" Республиканскую партию США, - конгрессмены

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Hill .

Так, недавно глава иностранного комитета Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол сказал, что российская пропаганда попала в США и "заразила" значительную часть его партии.

"О, это абсолютно правда", - отреагировал на эти слова Майк Тернер, являющийся главой комитета по разведке Палаты представителей.

По словам Тернера, Россия пытается замаскировать антиукраинские и пророссийские месседжи, которые конгрессмены слышат даже в Палате представителей.

"Я имею в виду, что сегодня есть члены Конгресса, которые все еще неверно говорят, что этот конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО, что, конечно же, не так", - пояснил он.

В то же время Тернер признал, что российская пропаганда усложняет передачу американской помощи Украине.