Российская пропаганда "инфицировала" Республиканскую партию США, - конгрессмены
Американские конгрессмены Майкл Маккол и Майк Тернер заявили, что часть Республиканской партии США была "инфицирована" российской пропагандой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The Hill.
Так, недавно глава иностранного комитета Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол сказал, что российская пропаганда попала в США и "заразила" значительную часть его партии.
"О, это абсолютно правда", - отреагировал на эти слова Майк Тернер, являющийся главой комитета по разведке Палаты представителей.
По словам Тернера, Россия пытается замаскировать антиукраинские и пророссийские месседжи, которые конгрессмены слышат даже в Палате представителей.
"Я имею в виду, что сегодня есть члены Конгресса, которые все еще неверно говорят, что этот конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО, что, конечно же, не так", - пояснил он.
В то же время Тернер признал, что российская пропаганда усложняет передачу американской помощи Украине.
"Теперь, по мере того, как эта пропаганда распространяется, нам становится труднее воспринимать это как битву между авторитаризмом и демократией, каковой она есть. Мы должны отстаивать демократию. Украине сейчас нужна наша помощь и поддержка, и это очень критическое время для Конгресса США, чтобы активизироваться и оказать такую помощь", - подчеркнул конгрессмен.
Помощь Украине от США
Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине. Сейчас в США закончились все средства, предусмотренные на помощь Украине, поэтому поставки оружия для украинской армии фактически не осуществляются.
Сенат США еще несколько месяцев назад одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов в помощь Украине на безвозмездной основе. Чтобы документ вступил в силу, необходима поддержка Палаты представителей. Но спикер Палаты Майк Джонсон еще не вынес эту инициативу на голосование.
Сегодня, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский призвал послов платформы United24 помочь убедить Конгресс США принять нужное решение.
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