Російська пропаганда "інфікувала" Республіканську партію США, - конгресмени

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Hill .

Так, нещодавно голова іноземного комітету Палати представників, республіканець Майкл Маккол сказав, що р осійська пропаганда потрапила до США і "заразила" значну частину його партії.

"О, це абсолютно правда", - відреагував на ці слова Майк Тернер, який є головою комітету з розвідки Палати представників.

За словами Тернера, Росія намагається замаскувати антиукраїнські та проросійські меседжі, які конгресмени чують навіть в Палаті представників.

"Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще невірно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, ​​не так", - пояснив він.

Водночас Тернер визнав, що російська пропаганда ускладнює передачу американської допомоги Україні.