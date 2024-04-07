Російська пропаганда "інфікувала" Республіканську партію США, - конгресмени
Американські конгресмени Майкл Маккол та Майк Тернер заявили, що частина Республіканської партії США була "інфікована" російською пропагандою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Hill.
Так, нещодавно голова іноземного комітету Палати представників, республіканець Майкл Маккол сказав, що російська пропаганда потрапила до США і "заразила" значну частину його партії.
"О, це абсолютно правда", - відреагував на ці слова Майк Тернер, який є головою комітету з розвідки Палати представників.
За словами Тернера, Росія намагається замаскувати антиукраїнські та проросійські меседжі, які конгресмени чують навіть в Палаті представників.
"Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще невірно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, не так", - пояснив він.
Водночас Тернер визнав, що російська пропаганда ускладнює передачу американської допомоги Україні.
"Тепер, у міру того, як ця пропаганда поширюється, нам стає важче сприймати це як битву між авторитаризмом і демократією, якою вона є. Ми повинні відстоювати демократію. Україні зараз потрібна наша допомога та підтримка, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб активізуватися та надати таку допомогу", - наголосив конгресмен.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нового фінансування допомоги Україні. Наразі в США закінчилися всі кошти, передбачені на допомогу Україні, тому постачання зброї для української армії фактично не здійснюється.
Сенат США ще кілька місяців тому схвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на допомогу Україні на безоплатній основі. Щоб документ набув чинності, необхідна підтримка Палати представників. Але спікер Палати Майк Джонсон досі не виніс цю ініціативу на голосування.
Сьогодні, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав амбасадорів платформи United24 допомогти переконати Конгрес США ухвалити потрібне рішення.
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