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Российская нефть "Лукойл" перестала поступать в Словакию через Украину

Фото: российская нефть "Лукойл" перестала поступать в Словакию через Украину (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина прекратила транзит нефти российской компании "Лукойл" в Словакию. Это повлияет на работу одного из словацких НПЗ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом TASR заявила пресс-секретарь Минэкономики Словакии Мария Павлусик.

"По информации, которую мы получили от Transpetrol, поставки российской нефти в Словакию не прекращены. Информация Slovnaft указывает на то, что проблема касается только поставок от конкретного поставщика - российской компании "Лукойл", которая попала под санкции Украины", - рассказала Павлусик. 

При этом, как пишет TASR, долгосрочный дефицит поставок нефти может негативно повлиять на работу НПЗ в Братиславе. Несмотря на переход к альтернативным поставщикам, две трети перерабатываемой там нефти - российская. 

По словам Павлусик, ведомство уже занимается решением проблемы вместе с украинскими партнерами.

Что предшествовало

Напомним, Украина ввела санкции против "Лукойла" еще в 2018 году. Тогда они предусматривали запрет на вывод капиталов, ограничения торговых операций и запрет на участие в приватизации. Но в июне этого года ограничения расширили. Это коснулось и транзита.

К слову, в конце 2024 года заканчивается контракт Украины с "Газпромом" о транзите газа в Европу. Продлевать его Киев не планирует. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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ЛУКОЙЛ-Украина