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ТЦ Metro в Ровно временно закрылся через удар РФ

19:25 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
ТЦ Metro в Ровно временно закрылся через удар РФ Фото: Metro в Ровно после вражеского удара 21 октября (t.me/oleksandrkoval_rv)
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Торговый центр Metro в Ровно прекратил работу 21 октября из-за российского дронового удара. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Metro.

Metro в Ровно не работает

В результате вражеской атаки на гражданскую инфраструктуру был поврежден торговый центр Metro в Ровно по адресу: улица Кулика и Гудачека, 21, говорится в сообщении.

"Никто из сотрудников и клиентов не пострадал", - сказали в компании.

Торговый центр временно закрыли. Команда оценивает повреждения и определяет пути обновления, заявили в Metro.

Атаки на Metro

20 октября оккупанты атаковали торговый центр в Ровенской области. Ранения получили три человека.

21 октября начальник Ровенской ОВА Александр Коваль проинформировал об атаке заведения торговой сети Metro.

Ранее РБК-Украина писало, что 20 октября оккупанты неоднократно атаковали один из гипермаркетов Ровенской области - "Эпицентр". В результате возник масштабный пожар.

Кроме того, торговый центр Metro в Запорожье временно приостановил работу с 1 августа. В компании объяснили решение регулярными вынужденными перерывами из-за ситуации с безопасностью.

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