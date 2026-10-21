ТЦ Metro в Ровно временно закрылся через удар РФ
Торговый центр Metro в Ровно прекратил работу 21 октября из-за российского дронового удара. Пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Metro.
Metro в Ровно не работает
В результате вражеской атаки на гражданскую инфраструктуру был поврежден торговый центр Metro в Ровно по адресу: улица Кулика и Гудачека, 21, говорится в сообщении.
"Никто из сотрудников и клиентов не пострадал", - сказали в компании.
Торговый центр временно закрыли. Команда оценивает повреждения и определяет пути обновления, заявили в Metro.
Атаки на Metro
20 октября оккупанты атаковали торговый центр в Ровенской области. Ранения получили три человека.
21 октября начальник Ровенской ОВА Александр Коваль проинформировал об атаке заведения торговой сети Metro.
Ранее РБК-Украина писало, что 20 октября оккупанты неоднократно атаковали один из гипермаркетов Ровенской области - "Эпицентр". В результате возник масштабный пожар.
Кроме того, торговый центр Metro в Запорожье временно приостановил работу с 1 августа. В компании объяснили решение регулярными вынужденными перерывами из-за ситуации с безопасностью.