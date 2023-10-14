Российская криптобиржа обслуживает террористов ХАМАС, - WSJ

Российская криптобиржа Garantex даже, несмотря на санкции США, обслуживает преступные группировки, богатых россиян и террористов ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, в прошлом году США наложили санкции на московскую криптобиржу, чтобы помешать россиянам избежать финансовой блокады, введенной после вторжения в Украину.

Однако ссылаясь на данные людей знакомых с фирмой, издание утверждает, что Garantex стала основным каналом, через который россияне перемещают средства в РФ и вывозят ее из страны.

По словам властей США, криптобиржа является средством для отмывания доходов российских киберпреступников.

"Растущая роль Garantex как глобального канала для незаконных средств была подчеркнута в этом месяце доказательствами того, что палестинские боевики частично финансировали свои операции через криптовалюту накануне атак в Израиле 7 октября", - говорится в сообщении.

В общем цифровые кошельки, контролируемые палестинским исламским джихадом, который присоединился к ХАМАС в атаках, получили часть в 93 млн долларов через Garantex.

Кроме того, в РФ обмен используется для перевода рублей в другие валюты. Клиенты вносят рубли наличными в офисах Garantex, чтобы получить криптовалюту, преимущественно в форме стейблкоинов. Затем их можно вывести как традиционную валюту за границу из сети местных партнеров.

По данным поставщика криптоданих Coinpaprika, в июле транзакции клиентов на платформе составили около 865 млн долларов, что более чем в три раза превышает сумму, которую она обработала за месяц, когда на нее были введены санкции.

Справка:

Garantex, запущенная в 2019 году, является популярной криптовалютной биржей в России для торговли рублями.

Напомним, мы сообщали, что Иран является одним из самых щедрых финансовых спонсоров ХАМАСа, предоставлявшего боевикам необходимые ресурсы для террористических актов.

Впрочем, оказалось, что у террористов была и другая финансовая поддержка - криптовалюта от онлайн-доноров.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Террористы захватили заложников, убили сотни гражданских, а также взяли под контроль некоторые военные объекты.

В ответ Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии подчеркивает, что намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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