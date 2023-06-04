RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская ДРГ второй раз за неделю пыталась проникнуть в Харьковскую область, - Генштаб

Фото: россияне пытались попасть в Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские диверсионно-разведывательные группы второй раз за неделю пытались проникнуть на территорию Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Украины.

"За эти сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через ДК Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области", - сообщили в Генштабе.

Ситуация с ДРГ

Напомним, что в среду, 31 мая, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся проникнуть в Харьковскую область, отошла с потерями.

Председатель Харьковской ОВА отметил, что попытки прорыва ДРГ фиксируют постоянно. Так, он понимает, что оккупанты не оставили своих планов на захват Харькова и область или отдельных населенных пунктов, поэтому и пытается улучшить свое тактическое положение.

Отметим, что вражеские диверсанты периодически пытаются проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Чаще всего такие случаи фиксируют в Херсонской, Харьковской и Сумской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныХарьков