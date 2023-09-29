Российская армия с утра обстреляла Херсон. Тяжело ранены коммунальщики

"Утром оккупанты нанесли удар по Херсону, ранения получили двое работников коммунального предприятия", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, около 8:30 часов военные РФ в очередной раз обстреляли город. По предварительным данным, двое работников коммунального предприятия получили тяжелые ранения, были госпитализированы.

В результате вражеской атаки также повреждены жилые дома, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

Последствия обстрела Херсона 29 сентября (t.me/phogovua, t.me/roman_mrochko)

По данным начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, раненые коммунальщики - работники КП "Парки Херсона", которые убирали территорию.

"Также в результате обстрела поврежден мусоровоз", - добавил он.

Обстрелы Херсона

В последние дни оккупанты с еще большим "усердием" обстреливают Херсон. Например, вчера, 28 сентября, российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, погибли три женщины.

Отметим, что в Херсонской ОВА также констатируют увеличение обстрелов Херсона и области. В администрации уточняют, что российские войска стали больше использовать авиабомбы и ракеты, которых давно не использовали.