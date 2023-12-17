RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская армия увеличивает активность артиллерии на фронте, - Тарнавский

Фото: командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский (facebook_com_PresscentrTavria)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска увеличивают активность артиллерии на фронте, в частности, на Таврическом направлении. Но наши воины держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

"Враг продолжает активные пехотные атаки и увеличил активность артиллерийских подразделений. Задействует для поддержки пехоты бронетехнику и авиацию", - отметил генерал.

За прошедшие сутки на Таврическом направлении оккупанты нанесли ракетный удар, 13 авиаударов, 1044 артиллерийских обстрела и провели 55 боевых столкновений.

"Наши воины стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям", - добавил Тарнавский.

По его данным, вчера потери российской армии по сравнению с прошлыми сутками значительно выросли - 576 человек живой силы и 57 единиц техники. В частности, уничтожены 5 танков, 7 ББМ, 8 артсистем и 10 автомобилей.

Добавим, что Таврическое направление охватывает территории Запорожской области и Донецкой области, включая Авдеевку и Марьинку.

Ситуация на фронте

В настоящее время украинские военные в большинстве находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута и Запорожской области.

Недавно стало известно, что украинские воины отбили у оккупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныокупантиВойна в УкраинеВойна России против Украины