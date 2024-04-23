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Российская армия медленно продвигается на Донбассе, - британская разведка

Фото: Россия постепенно продвигается на Донбассе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская армия продолжает захватывать населенные пункты на Донбассе. Темпы продвижения медленно, но постепенно возрастают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 22 апреля военное министерство России заявило, что его силы захватили село Новомихайловку, расположенное южнее Марьинки и северо-восточнее Улгедара Донецкой области.

"Новомихайловка имеет ограниченное военно-стратегическое значение, но она находится на пути к другим населенным пунктам, которые расположены по обе стороны реки Сухие Ялы на юге от Донецка", - говорится в сообщении.

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Российские войска вошли в город 9 февраля и достигли центра города к 24 марта. Ранее 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада "Таврия" сообщала, что российской армии для этого потребовалось 30 тысяч военнослужащих, при этом за шесть месяцев боев на подступах к городу она потеряла 300 единиц техники.

По данным британской разведки, от входа до захвата села (общая дистанция менее 5 км) российским войскам потребовалось 73 дня. Это произошло за счет дополнительных оперативных резервов. Это демонстрирует медленный, но постепенно возрастающий прогресс, которого добиваются российские войска.

"На этом направлении российские войска, скорее всего, будут стремиться продвинуться к селу Константиновка, расположенному в 2 км к западу от Новомихайловки. Дальнейшее продвижение к северу от Угледара может в конечном итоге позволить обойти оборону Угледара, которая вызвала чрезвычайно высокие потери среди российских сухопутных войск", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, после захвата Авдеевки в феврале 2024 года российские войска постепенно продвигаются на запад. По данным британской разведки, Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат, что позволяет покрывать потери и продолжать войну против Украины.

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