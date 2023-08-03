Российская армия на юге начинает отступать под давлением ВСУ, - NYT

Как отмечается в публикации, официальные лица США заявили, что наращивание украинских сил на прошлой неделе произошло в то время, когда ВСУ расчищали пути через часть российской обороны и начали изматывать российские войска и артиллерию.

Западный чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что российские войска перенапряжены и испытывают проблемы с логистикой, снабжением, личным составом и вооружением.

Филип Бридлав, генерал ВВС в отставке, который был главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, согласился с этим и сказал, что по-прежнему ожидает, что украинское контрнаступление поставит Россию в невыгодное положение.

"Украинцы сейчас находятся в состоянии, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как русские отступают", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. По данным британской разведки, на юге Украины ожесточенные бои продолжаются в двух секторах. У российской армии наблюдается нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов.

На прошлой неделе несколько изданий сообщили о начале нового крупного этапа наступления ВСУ. Усиленные группировки ВСУ ведут операции по продвижению на юг в районе Орехова.

К югу от Орехова украинские атаки были сосредоточены на 58-й общевойсковой армии России. Эта армия, скорее всего, истощена, поскольку ее передовые части ведут напряженные бои уже более восьми недель.