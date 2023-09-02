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Российская армия обстреляла Угледар: убиты супруги, еще двое ранены

Угледар, Суббота 02 сентября 2023 20:52
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Российская армия обстреляла Угледар: убиты супруги, еще двое ранены Фото: россияне обстреляли Угледар (t.me marinka_ugledar)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные обстреляли Угледар Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли супруги, их дочь и соседка получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны", - сообщили в Генпрокурора.

По данным правоохранителей, сегодня, 2 сентября, российская армия осуществила, вероятно, авиационный удар по г. Угледару. В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка.

В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.

Девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения.

"С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи", - добавили в офисе Генпрокурора.

Кроме того, взрывами разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.

Обстрел Донецкой области

Населённые пункты Донецкой области постоянно находятся под обстрелом российских войск, причем часто оккупанты атакуют не только населенные пункты, находящиеся на линии фронта, но и расположенные в так называемом относительном тылу. Люди постоянно просят эвакуироваться из региона.

Отметим, буквально в ночь на 30 августа оккупанты в очередной раз атаковали населенные пункты Донецкой области. В частности, во вражеский огонь попали жилые кварталы Курахово - погиб один человек, восемь получили ранения. Одна из ракет влетела прямо в жилую многоэтажку.

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