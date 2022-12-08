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Российская армия обстреляла частный сектор Торецка: один человек погиб

Фото: Российская армия обстреляла частный сектор Торецка (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 8 декабря, российская армия обстреляла частный сектор Торецка (Донецкая область). В результате атаки оккупантов погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Снаряды попали в частный сектор - разрушены и повреждены по меньшей мере 12 домов", - говорится в сообщении.

Кириленко отметил, что 1 человек погиб, 2 ранены в результате артобстрела Торецка.

"Россияне в очередной раз цинично обстреливают гражданских - продолжают свою тактику террора", - добавил глава области.

Напомним, что в четверг, 24 ноября, российские военные атаковали Торецк (Донецкая область). В результате обстрела был разрушен детский сад.

За среду, 7 декабря, российские оккупанты убили 9 жителей Донецкой области. Еще 15 получили ранения.

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Российская ФедерацияДонецкая областьТорецкВойна в Украине