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Российская армия обстреляла Бахмут и Торецк: есть погибший и раненые

Фото: Российская армия обстреляла Бахмут и Торецк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду 25 января российская армия обстреляла Торецк и Бахмут в Донецкой области. В результате вражеских атак погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"Вооруженные силы РФ в очередной раз ударили из ствольной артиллерии по Торецку, Бахмуту и Бахмутскому району. Вражеские снаряды попали по жилой застройке", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что от атаки оккупантов погиб 44-летний мужчина, еще четыре человека - из которых 76-летняя мать и ее 50-летний сын, получили осколочные ранения.

Также были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и другие объекты. Правоохранителями осуществляются досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что в сутки вторника, 24 января, российские военные продолжают обстреливать Донецкую область. Ранены 10 человек.

Как сообщалось, российские оккупанты 24 января обстреляли Константиновку. В результате атаки, предварительно, было известно о четырех получивших ранения людях, среди них оказались и есть дети.

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Донецкая областьБахмутТорецкВойна в Украине