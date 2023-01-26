Российская армия обстреляла Авдеевку и Бахмут: есть погибшие и раненые

В четверг, 26 января, российские военные атаковали Бахмут и Авдеевку в Донецкой области. В результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"Вооруженные силы армии РФ обстреляли из артиллерии и РСЗО "Град" село Богоявленко Волновахского района, город Авдеевку и город Бахмут", - говорится в сообщении.

Во время атак оккупантов по жилой застройке погибли три мирных жителя - двое мужчин в возрасте 58 и 62 года и 79-летняя женщина, еще восемь граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести. От попадания снарядов получили повреждения и разрушения частные, многоквартирные дома и хозяйственные постройки.

Правоохранителями осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.