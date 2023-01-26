Российская армия обстреляла Авдеевку и Бахмут: есть погибшие и раненые

В четверг, 26 января, российские военные атаковали Бахмут и Авдеевку в Донецкой области. В результате атаки погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
"Вооруженные силы армии РФ обстреляли из артиллерии и РСЗО "Град" село Богоявленко Волновахского района, город Авдеевку и город Бахмут", - говорится в сообщении.
Во время атак оккупантов по жилой застройке погибли три мирных жителя - двое мужчин в возрасте 58 и 62 года и 79-летняя женщина, еще восемь граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести. От попадания снарядов получили повреждения и разрушения частные, многоквартирные дома и хозяйственные постройки.
Правоохранителями осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что в Донецкой области по всей линии фронта ощущается существенное обострение. Россияне усилили обстрелы по Угледару и Авдеевке.
Российские войска за прошедшие сутки несколько раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из-за атак врага погиб гражданский, еще семь человек получили ранения.
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