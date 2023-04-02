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Российская армия обстреляла Авдеевку, Бахмут и Торецк: пятеро раненых (фото)

Фото: за сутки российские оккупанты обстреляли Авдеевку, Бахмут, Марьинку, Торецк Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки российские оккупанты обстреляли Авдеевку, Бахмут, Марьинку, Торецк Донецкой области. Пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Авдеевка и Марьинка

"Ночью россияне дважды обстреляли из артиллерии Авдеевку - поврежден садовый кооператив и Дом культуры. Также под огнем Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка - без жертв", - рассказал он.

Торецк

По данным главы региона, на Горловском направлении Торецк потерпел удара с "Градов" - ранены 3 человека, повреждены Дом культуры, школа, админздание, ЦНАП и 2 жилых дома.

Бахмут

Известно о 2 раненых в Бахмуте. Единичные обстрелы происходили в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин.

Как сообщалось, кроме Бахмута Донецкой области, принудительную эвакуацию детей могут ввести еще в 13 общинах региона.

В частности, на следующей неделе из Авдеевки планируют принудительно эвакуировать всех детей, которые там остаются.

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Донецкая область