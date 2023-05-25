В России снова угрожают "зерновой сделке" и говорят о поиске "альтернатив"

Министерство иностранных дел РФ вновь пригрозило срывом "зернового соглашения". При этом в ведомстве призвали искать "альтернативы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ "ТАСС" .

В МИД РФ в очередной раз настаивают на якобы системных проблемах, которые блокируют российский сельхозэкспорт.

"Коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других системных проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то черноморской инициативе также придется подыскивать альтернативы", - говорится в сообщении.

При этом в МИД РФ назвали в качестве "альтернативы" наземные "коридоры солидарности", по которым "в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками".

Россия блокирует "зерновое соглашение"

17 мая Украина, Россия, Турция и Организация Объединенных Наций достигли соглашения о продлении "зернового соглашения" для экспорта украинской продукции.

Однако, 21 мая Министерство инфраструктуры Украины заявило о том, что Россия продолжает блокировать данную сделку. Особенно РФ не пропускает суда в порт "Южный". Причины такой блокировки со стороны России не уточняются.

Согласно оценкам, около 1,5 миллиона тонн агропродукции, предназначенной для 10 стран мира, остается заблокированными на территории одесского порта "Южный".

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