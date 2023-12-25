RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России снова "арестовали" Буданова

Фото: руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В России снова заочно "арестовали" руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. На этот раз его обвиняют в совершении 104 "терактов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

В частности, россияне обвиняют Буданова по двум эпизодам: "теракт группой лиц со значительными убытками" и еще один "теракт группой лиц". Решение вынес Басманный суд Москвы.

Речь идет о статьях, которые в октябре перечислил Следственный комитет РФ, обвиняя Буданова в "причастности к атакам беспилотников".

Уже не первый "арест" Буданова

Напомним, что этот заочный "арест" по отношению к руководителю украинской разведки является уже вторым. Так, в апреле 2023 года его заочно "арестовал" Лефортовский суд по делу о взрыве на Крымском мосту.

Тогда об аресте Буданова просила ФСБ. В этом деле его обвиняют в создании так называемого "террористического сообщества", совершенного группой лиц "теракте", хранении оружия и взрывчатки.

Кроме того, в этом месяце Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в "розыск" Буданова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГУРКирилл Буданов