В России снова "арестовали" Буданова

В частности, россияне обвиняют Буданова по двум эпизодам: "теракт группой лиц со значительными убытками" и еще один "теракт группой лиц". Решение вынес Басманный суд Москвы.

Речь идет о статьях, которые в октябре перечислил Следственный комитет РФ, обвиняя Буданова в "причастности к атакам беспилотников".

Уже не первый "арест" Буданова

Напомним, что этот заочный "арест" по отношению к руководителю украинской разведки является уже вторым. Так, в апреле 2023 года его заочно "арестовал" Лефортовский суд по делу о взрыве на Крымском мосту.

Тогда об аресте Буданова просила ФСБ. В этом деле его обвиняют в создании так называемого "террористического сообщества", совершенного группой лиц "теракте", хранении оружия и взрывчатки.

Кроме того, в этом месяце Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в "розыск" Буданова.

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