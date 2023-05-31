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В России меняют имена и даты рождения депортированным украинским детям, - Верещук

Фото: вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Татьяна Степанова

В России меняют имена и даты рождения незаконно депортированным украинским детям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук во время конференции "UA: Война. Неспета колыбельная".

"В России, где во всех регионах их (детей, - ред.) прячут, меняют идентичность, имена, фамилии, даты рождения, делают все, чтобы ассимилировать, а фактически - совершают акт геноцида в отношении наших детей, насильно русифицируют, дают так называемые паспорта, делают все, чтобы дети забыли о своей родной земле, забыли язык, забыли культуру и приняли, как они говорят, новую реальность", - сказала Верещук.

Она подчеркнула, что Украина нуждается в массовой международной поддержке в вопросе возвращения детей.

"Нам нужно давление на Россию. Мы должны найти механизм немедленно. Потому что каждый день, пока дети остаются там - это минус к их будущему, это потеря их идентичности", - отметила вице-премьер.

Депортация украинских детей в Россию

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинцев, в том числе детей, с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, Россию или Беларусь. В основном причиной вывоза детей оккупанты называют лечение или отдых в лагерях.

К тому же украинские власти подтверждают, что территорией Беларуси при участии власти этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей.

Парламентская ассамблея Совета Европы недавно приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

Также в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львова-Беловой в связи с незаконной депортацией украинских детей.

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