В России СМИ озвучили количество поименно известных погибших оккупантов

Согласно данным СМИ, подтверждена гибель 9001 российского военного. Также неизвестно сколько людей пропали без вести или же получили тяжелые ранения.

Только за последние две недели список обновился еще 707 россиянами.

"В 259 сообщениях прямо говорилось, что погибший был мобилизован. За две недели количество погибших мобилизованных выросло более чем вдвое - до прошлой сводки 4 ноября было известно о гибели 115 человек", - пишет издание.

В 71 случае указано место гибели мобилизованных - Херсон, Херсонская область или же Херсонское направление. Согласно указанным датам, эти солдаты погибали в течение октября - до бегства россиян из Херсона. Также мобилизованные погибали под Сватовым в Луганской области. Родственники погибших рассказывали о тяжелых боях и больших потерях на этом направлении. Как утверждают российские солдаты, потери там можно считать десятками и сотнями.

"Другое направление, на котором шли тяжелые бои - село Павловка в Донецкой области, которое недавно перешло под контроль самопровозглашенной ДНР. В начале ноября военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые принимали участие в штурме Павловки, записали видеообращение и рассказывали о потерях во время штурма села, которые исчисляются сотнями", - добавляет издание.

Всего с начала войны подтверждена гибель не менее 1,4 тысячи офицеров, 165 из них носили звание от подполковника и выше.

Также среди погибших 61-летний Вячеслав Зангиев, который до начала вышел в отставку, но позже вернулся в состав "вагнеровцев". Это уже третий пилот в отставке, который вернулся к наемникам и погиб во время войны. До этого были генерал-майор Канамат Боташев (63 года) и полковник белорусской армии Николай Марков (67 лет).

"Еще один погибший полковник, 49-летний Герман Крючков, не имел никакого отношения к армии и последние 14 лет проработал в Федеральной таможенной службе. Что он мог делать в Украине - неизвестно, никаких деталей в его некрологе не приводится", - отмечает издание.