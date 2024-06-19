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В России взлетели четыре Ту-95МС, а на юге Украины заметили "Шахеды"

Среда 19 июня 2024 22:51
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В России взлетели четыре Ту-95МС, а на юге Украины заметили "Шахеды" Фото: самолет Ту-95МС (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Также на юге Украины отмечены вражеские беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил, в настоящее время самолеты Ту-95МС совершают полет в юго-восточном направлении.

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – предупредили Воздушные силы.

Кроме того, на юге Херсонской области были замечены беспилотники типа "Shahed". Вектор движения в северо-западе.

Обратите внимание, что в Украине категорически запрещено снимать и публиковать ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей областей, где объявлена тревога, призывают оставаться спокойными и немедленно уходить в укрытие в случае угрозы.

Где объявлена тревога

В России взлетели четыре Ту-95МС, а на юге Украины заметили &quot;Шахеды&quot;

Напомним, днем среды, 19 июня, в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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