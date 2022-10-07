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В России заявили об "украинской атаке" на аэродром в 300 км от Москвы

Фото: В России заявили об "украинской атаке" на аэродром в 300 км от Москвы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 7 октября, военный аэродром "Шайковка" якобы попал под атаку беспилотников. Он находится в трехстах километрах от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу губернатора Калужской области Владислава Шапши.

"Сегодня на военном аэродроме "Шайковка" на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, который, вероятно, прилетел со стороны границы", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, Пострадавших нет, а инфраструктура аэродрома и техники не повреждены.

"На месте работает следственно-оперативная группа по установлению причин и обстоятельств произошедшего", - добавил чиновник.

Шайковка - военный аэродром Вооруженных сил РФ 1-го класса на западе Калужской области, близ Смоленской области России. Расстояние до Москвы составляет 303 километра.

По информации в СМИ, именно летчики из 52 гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка военной части № 33310, базирующегося на аэродроме Шайковка, осуществили запуск ракеты Х-22 с самолета Ту-22М3 по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года.

Напомним, что утром 1 апреля в российском Белгороде авиационному удару подверглась нефтебаза. После взрывов на топливном складе разразился масштабный пожар. РБК-Украина собрала все, что известно об инциденте на территории РФ.

Также в июне глава Курской области РФ рассказал об обстреле пограничного поселка.

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