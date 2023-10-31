В России заявили, что поймали "координатора" покушения на Царева

В ФСБ заявили, что согласно результатам расследования, координатором покушения на Царева является 46-летиий житель Ялты, который якобы "по заданию СБУ" организовал слежку за коллаборантом.

Там придумали, что задержанный в Ялте оборудовал тайник со средствами поражения, которые в дальнейшем применял при "покушении". При этом подозреваемый якобы дал "признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ".

Мужчина придумал, что его "завербовали" в январе 2023 года. В феврале он устроился работать в ялтинский санаторий, где проживал предатель. Координатор получал указания по сбору информации для подготовки покушения, данных о передвижении и местонахождении Царева, а также по подбору мест для хранения оружия.