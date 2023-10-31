В России заявили о "провокации с биооружием": обвиняют Украину и приплели птиц
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов обвинил СБУ и Нацполицию Украины в так называемой подготовке к "проведению провокаций с биологическим оружием".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По словам Кириллова, сценарий такой "провокации против России" якобы отработал на тренинге в августе-сентябре во Львове.
"Замысел" включает в себя появление "инфекционного заболевания вирусом гриппа птиц" в Николаевской области, в котором дальше "обвинят Россию".
Кроме того, в РФ нафантазировали, что провокацию готовили при поддержке Великобритании. Модератором мероприятия якобы была Филиппа Ленцос, член управляющего совета по биобезопасности Британии. А участие в нем "участвовали" сотрудники СБУ и украинские чиновники.
Выдумки россиян
Отметим, что обвинение Украины в тех или иных "провокациях" является обычным стилем РФ.
Так, в прошлом году российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о якобы ядерных угрозах со стороны Украины. Он позвонил по телефону западным коллегам и предупредил о подготовке провокации с "грязной бомбой".
Российские СМИ в течение часа распространили новости о звонках Шойгу с домыслами о том, что Украина якобы готовится взорвать такую бомбу, чтобы обвинить Москву в применении оружия массового поражения и настроить против нее весь мир.
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